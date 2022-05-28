Погода в Одессе: каким будет последнее воскресенье мая?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 29 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области возможен дождь, а местами – грозы.
По прогнозам, в Одессе:
облачно с прояснениями. Возможен дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-16°С тепла, днем от 18 до 20°С выше нуля.
Температура морской воды 14–15°С.
По Одесской области ожидается:
Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 11-16°С тепла, днем она поднимется до 18-23°С.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой