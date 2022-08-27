Погода в Одессе: каким будет последнее воскресенье лета-2022?

По прогнозам синоптиков, завтра, в воскресенье, 28 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области будет все также жарко и сухо – осадков не предвидится.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе в воскресенье будет:
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью +19+21°С, днем +30+32°С.
Температура морской воды 25-26°С.
По Одесской области ожидается:
Облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью +17+22°С, днем +29+34°С.
На автодорогах области видимость хорошая.