Погода в Одессе: каким будет последнее воскресенье лета-2022?

Какой будет погода в Одессе 27 августа? В последнюю субботу августа, 27 числа ночью ожидается кратковременный дождь с грозой. Днем без существенных осадкой, температура воздуха днем до + 31°С. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 26 августа: спадет ли жара? Завтра, в пятницу, 26 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ