Погода в Одессе: каким будет понедельник 3 мая

Завтра, в понедельник, 3 мая, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 10-15 °С тепла, днем до 18-23 °С со знаком «плюс».
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-13 °С тепла, днем 18-23 °С тепла, местами до +26 °С.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.