Погода в Одессе: каким будет понедельник 3 мая

Сегодня, 2 мая, будут геомагнитные возмущения.

Сегодня, 1 мая, будут небольшие геомагнитные возмущения.

Завтра, в субботу, 1 мая, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Сегодня, 30 апреля, будут небольшие геомагнитные возмущения.

Завтра, в пятницу, 30 апреля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь вечером возможен небольшой дождь. Ночью и утром туман, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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