Погода в Одессе: каким будет понедельник 2 мая

Завтра, в понедельник, 2 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается:
- переменная облачность. Без существенных осадков;
- ветер северо-восточный, днем он сменит направление на юго-восточный, 7-12 м/с;
- температура ночью 7-9 градусов тепла, днем она поднимется до 15-17 градусов;
- температура морской воды 12-13 градусов.
По Одесской области:
- переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман;
- ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с;
- температура ночью 4-9 градусов выше нуля, днем 15-20 градусов тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Марии Котовой