Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: каким будет понедельник 2 мая

Погода в Одессе: каким будет понедельник 2 мая

Завтра, в понедельник, 2 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается:

  • переменная облачность. Без существенных осадков;
  • ветер северо-восточный, днем он сменит направление на юго-восточный, 7-12 м/с;
  • температура ночью 7-9 градусов тепла, днем она поднимется до 15-17 градусов;
  • температура морской воды 12-13 градусов.

По Одесской области:

  • переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман;
  • ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с;
  • температура ночью 4-9 градусов выше нуля, днем 15-20 градусов тепла.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Фото Марии Котовой

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить