Погода в Одессе: каким будет понедельник 2 января?

Погода в Одессе 29 декабря: будет мороз? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 28 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью возможен мороз, а вот днем температура воздуха поднимется до 8-10 градусов выше нуля. ПОДРОБНЕЕ