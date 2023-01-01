Погода в Одессе: каким будет понедельник 2 января?

Завтра, в понедельник, 2 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается преимущественно малообрачная и не по-зимнему теплая погода. Осадков не предвидится, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 2 января
По прогнозам синоптиков, в Одессе весь день небо будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем она поднимется до 7-11°С выше нуля.
Погода в Одесской области 2 января
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем воздух прогреется до 8-13°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой