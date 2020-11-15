Погода в Одессе: каким будет понедельник, 16 ноября

В понедельник, 16 ноября, в Одессе будет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура: 16 ноября ночью 2-7 °С тепла, днем 7-12 °С. Об этом сообщил Гидрометцетр Черного и Азовского морей.
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Завтра, в воскресенье, 15 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Завтра, в субботу, 14 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Завтра, в пятницу, 13 ноября, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Завтра, в четверг, 12 ноября, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Завтра, в среду, 11 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
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