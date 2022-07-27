Погода в Одессе: каким будет четверг, 28 июля?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 28 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится высокая вероятность пожаров из-за жаркой и сухой погоды. Хотя кратковременный дождь также не исключается.
Погода в Одессе 28 июля
В Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью кратковременный дождь. Днем без существенных осадков.
Ветер западный, днем северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью +19+21°С, днем +28+30°С.
Температура морской воды +20+21°С.
Погода в Одесской области 28 июля
По Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.
Ветер западный, днем северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью +16+21°С, днем она поднимется до +28+33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой