Погода в Одессе: каким будет четверг, 28 июля?

Погода в Одессе: что обещают синоптики 27 июля? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 27 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. Также сохраняется высокая пожарная опасность. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 24 июля: воскресенье будет пожароопасным По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 24 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится высокая пожарная опасность. ПОДРОБНЕЕ