Погода в Одессе: каким будет четверг 23 марта

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 23 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная, но теплая погода без существенных осадков.
Погода в Одессе 23 марта
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 3-8 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 12-14°С тепла.
Погода в Одесской области 23 марта
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 12-17°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.