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Погода в Одессе: каким будет четверг 23 марта

Погода в Одессе: каким будет четверг 23 марта

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 23 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная, но теплая погода без существенных осадков.

Погода в Одессе 23 марта

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем 12-14°С тепла.

Погода в Одесской области 23 марта

По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 12-17°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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