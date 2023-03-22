Погода в Одессе: каким будет четверг 23 марта

Какая погода будет в Одессе 22 марта? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей в среду, 22 марта 2023 года, осадков в Одессе не ожидается, температура воздуха днем до 12°С тепла. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 21 марта: синоптики обещают дождь Завтра, во вторник, 21 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ