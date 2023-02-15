Погода в Одессе: каким будет четверг 16 февраля

Завтра, в четверг, 16 февраля 2023 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области переменную облачность, но без осадков. Температура воздуха днем ожидается плюсовая.
Погода в Одессе 16 февраля
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-3°С мороза, днем 4-6°С тепла.
Погода в Одесской области 16 февраля
По Одесской области в четверг облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С мороза, днем 3-8°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.