Погода в Одессе: каким будет четверг 16 февраля

Какой будет погода в Одессе 15 февраля? В среду, 15 февраля 2023 года, в Одессе будет ветреный день, без осадков и с плюсовой температурой. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 14 февраля: что прогнозируют синоптики? Завтра, во вторник, 14 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области будет ветрено. Настолько, что ранее по региону было объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, этот день обещает быть немного дождливым, но не особо прохладным, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ