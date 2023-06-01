Погода в Одессе и области: жарко и солнечно

Какой погодой встречает начало лета одесситов По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 1 июня 2023 года, в Одессе и Одесской области будет солнечная и теплая погода. Такая погода продлится до субботы. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 31 мая? По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 31 мая, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. ПОДРОБНЕЕ