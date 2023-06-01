Погода в Одессе и области: жарко и солнечно

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 2 июня 2023, в Одессе и Одесской области будет жарко. Такая погода продлится до субботы, 3 июня.
Погода в Одессе 2 июня
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 24-275°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Погода в Одесской области 2 июня
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 23-28°С.
На автодорогах области видимость хорошая.