Погода в Одессе и области 11 мая: ночь будет холодной

По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей в четверг, 11 мая 2023 года, в Одессе будет облачно, без осадков. По области ночью возможні заморозки на грунте.
Прогноз погоды в Одессе 11 мая
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-8°С, днем 15-17°С.
Температура морской воды 13–14°.
Погода в Одесской области 11 мая
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0-2°С, днем 14-19°С.
На автодорогах области видимость хорошая.