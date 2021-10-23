Погода в Одессе: что прогнозируют синоптики на воскресенье 24 октября

Завтра, в воскресенье, 24 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра будет дуть северо-западный ветер. Его скорость составит 9-14 м/с.
Ночью ожидается от 6 до 8 градусов выше нуля, днем температура воздуха составит 11-13 градусов тепла.
Погода в Одесской области
В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью местами дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем воздух прогреется до 9-14 градусов.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой