Погода в Одессе: что прогнозируют синоптики на воскресенье 24 октября

В Одессе бушует сильный ветер: горожан призвали к бдительности Сегодня, 21 октября, в Одессе с утра дует сильный юго-западный ветер. Его скорость достигает 15-20 м/с. В этой связи в Одесском горсовете призывают горожан к осторожности. ПОДРОБНЕЕ