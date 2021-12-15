Погода в Одессе: что прогнозируют синоптики на четверг, 16 декабря

Завтра, в четверг, 16 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Местами дождь. Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 16 декабря

В Одессе завтра будет облачно. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 2-4 градуса тепла.

Погода в Одесской области 16 декабря

В Одесской области в четверг, 16 декабря, облачно. Ночью и утром небольшие осадки, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Днем без существенных осадков. Ночью и утром на севере слабый гололед, гололедица.

Ветер северный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, на севере местами гололедица.