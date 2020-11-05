Погода в Одессе: что прогнозируют синоптики на 6 ноября?

Завтра, в пятницу, 6 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-8 °С тепла, днем 11-13 °С выше нуля.
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 3-8 °С тепла, днем 10-15 °С выше нуля.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой