Погода в Одессе: что обещают синоптики на старый новый год?

Завтра, в субботу, 14 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно прохладная погода, но без существенных осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 14 января
В Одессу в субботу будет облачно. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью и днем от 1°С до 1°С тепла.
Погода в Одесской области 14 января
В Одесской области завтра облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем от 1°С до 4°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.
Фото с Facebook-страницы Гидрометцентра Черного и Азовского морей