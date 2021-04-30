Погода в Одессе: что обещают синоптики на Первомай?

Завтра, в пятницу, 30 апреля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь вечером возможен небольшой дождь. Ночью и утром туман, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Завтра, в четверг, 29 апреля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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