Погода в Одессе: что обещают синоптики на Первомай?

Завтра, в субботу, 1 мая, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11 °С тепла, днем +18+20 °С.
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер северо-западный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-12 °С со знаком «плюс», днем 18-23 °С тепла, местами до +26 °С.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.