Погода в Одессе: чего ждать во вторник 27 декабря

Завтра, во вторник, 27 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ожидать ли дождя?

Погода в Одессе 27 декабря

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит 3-5°С выше нуля, днем 6-8°С тепла.

Погода в Одесской области 27 декабря

По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем она поднимется до +5+10°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

Фото РБК-Украина