Погода в Одессе: чего ждать в последний день ноября

Завтра, в среду, 30 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается пасмурная погода, но без существенных осадков. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 30 ноября

В Одессе последний день ноября 2022 года обещает быть облачным с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем составит 2-4°С тепла.

Погода в Одесской области 30 ноября

По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На севере гололедица.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 1-6°С тепла.

На автодорогах области на севере гололедица.