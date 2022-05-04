Погода в Одессе: чего ждать в четверг, 5 мая

Погода в Одессе 3 мая: обещают тепло Завтра, во вторник, 3 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 1 мая? По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в первый день мая в Одессе будет без существенных осадков, температура ночью 6-8°С тепла, днем ​​16-18°С. ПОДРОБНЕЕ