Погода в Одессе: чего ждать в четверг, 5 мая

Завтра, в четверг, 5 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В Одессе завтра ожидается:
- переменная облачность, без существенных осадков;
- ветер северо-восточный 9-14 м/с;
- температура ночью 7-9°С тепла, днем +15+17°С.
По Одесской области синоптики обещают:
- переменная облачность. Без существенных осадков;
- ветер северо-восточный 9-14 м/с;
- температура ночью +4+9°С, днем 15-20°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой