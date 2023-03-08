Погода в Одессе: чего ждать от четверга 9 марта

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 9 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная, но очень теплая весенняя погода. А местами столбики термометров могут подняться до отметки +18°С.
Погода в Одессе 9 марта
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем от 13°С до 15°С выше нуля.
Погода в Одесской области 9 марта
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем воздух прогреется до 13-18°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.