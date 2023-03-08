Погода в Одессе: чего ждать от четверга 9 марта

Погода в Одессе 7 марта: весна вступает в свои права? Завтра, во вторник, 7 марта 2023 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области хоть и облачную и местами даже дождливую, но достаточно теплую погоду – дневная температура воздуха может достигать 12 градусов со знаком «плюс». ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: какой будет прогноза на 6 марта Прохладная ночь и теплый день (до 8°С тепла), без существенных осадков — такой будет погода в Одессе в понедельник, 6 марта 2023 года. Такой прогноз сделал Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ