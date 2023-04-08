Погода в Одессе: будет ли теплым воскресенье 9 апреля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 9 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода. Но дождь, если и будет, то местами и небольшой. А вот воздух уже начинает понемногу прогреваться.