Погода в Одессе: будет ли теплым воскресенье 9 апреля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 9 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода. Но дождь, если и будет, то местами и небольшой. А вот воздух уже начинает понемногу прогреваться.
Прогноз погоды в Одессе на 9 апреля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 9 апреля
По Одесской области синоптики обещают переменную облачность. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем она поднимется до 12-17°С выше нуля.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость составит 500-1000 метров.