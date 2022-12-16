Погода в Одессе: будет ли дождь в субботу 17 декабря?

На завтрашний день, субботу, 17 декабря 2022 года, синоптики прогнозируют достаточно теплую для зимы, но дождливую погоду. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 17 декабря
По информации синоптиков, в Одессе в субботу будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-9°С тепла, днем она поднимется до 10-12°С выше нуля.
Погода в Одесской области 17 декабря
По Одесской области 17 декабря ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 10-15°С со знаком плюс.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.