Погода в Одессе: будет ли дождь в субботу 17 декабря?

Погода в Одессе 16 декабря: будет туманно По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 16 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается туман. Видимость на дорогах 200-500 метров. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 14 декабря: испортится или нет? По информации Гидрометцентра Черного и Азрвского морей, завтра, в среду, 14 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Ночью возможен мороз, а вот днем существенного похолодания ожидать не стоит. ПОДРОБНЕЕ