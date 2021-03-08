Погода в Одессе 9 марта: немного похолодает

Завтра, во вторник, 9 марта, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3 °С мороза, днем 3-5 °С тепла.
По Одесской области переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6 °С мороза, днем 1-6 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.