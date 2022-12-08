Погода в Одессе 9 декабря не порадует

Погода в Одессе: будет ли дождь 8 декабря? Завтра, в четверг, 8 декабря 2022 года, в Одессе прогнозируют облачную и дождливую погоду. При этом температура воздуха не опустится ниже плюсовой отметки. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 7 декабря: дождливо, но не морозно Завтра, в среду, 7 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Возможны осадки. А вот мороз на время отступит.

Таков прогроз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ