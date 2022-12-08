Погода в Одессе 9 декабря не порадует

В пятницу, 9 декабря 2022 года, в Одессе будет туманно и дождливо. Температура воздуха днем 7-9°С.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
В течение суток 9 декабря по Одессе и области ожидается туман, видимость 200-500 м.
Будет облачно. Небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 7-9°С.
Погода в Одесской области
Облачно. Небольшой дождь. На севере гололедица. Временами туман. Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На автодорогах области временами туман, видимость 200-500 м.