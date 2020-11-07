Погода в Одессе 8 ноября: дождя не предвидится

Завтра, в воскресенье, 8 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра будет дуть ветер переменных направлений. Его скорость – 3-8 м/с.

Ночью ожидается 5-7 °С выше нуля. Днем воздух прогреется до 12-14 °С тепла.

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 3-7 °С тепла, днем 10-15 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.