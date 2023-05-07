Погода в Одессе: 8 мая быть дождю?

На завтрашний день, понедельник, 8 мая 2023 года, синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют теплую погоду, однако в Одессе не исключен небольшой дождь, а по области – местами даже грозы.
Погода в Одессе 8 мая
В Одессе завтрашний понедельник обещает быть облачным. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С со знаком «плюс».
Температура морской воды 14-15°С.
Погода в Одесской области 8 мая
В Одесской области завтра облачно. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь, местами гроза.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-11°С тепла, днем она поднимется до 12-17°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото УСИ