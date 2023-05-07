Погода в Одессе: 8 мая быть дождю?

Какой будет погода в Одессе 6 мая Гидрометцентр Черного и Азовского морей опубликовал прогноз погоды в Одессе и области на субботу, 6 мая 2023 года. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каков прогноз на пятницу 5 мая По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 5 мая 2023 года, в Одессе и Одесской области будет достаточно тепло. Осадков не ожидается. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 4 мая: весна берет свое В четверг 4 мая 2023 года в Одессе будет без существенных осадков, днем воздух прогреется до 17°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ