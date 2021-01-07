Погода в Одессе 8 января: дождь и ветер

Завтра, в пятницу, 8 января, в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, днем юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 2-5 °С тепла, днем 6-8 °С выше нуля.
По Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, днем юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 7-12 °С со знаком «плюс».
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.