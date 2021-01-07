Погода в Одессе 8 января: дождь и ветер

Погода в Одессе на Рождество: возможен дождь Завтра, в четверг, 7 января, в праздник Рождества, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем возможен дождь, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Одессу заволок густой туман – водителей просят быть внимательными Сегодня, в понедельник, 4 января, в Одессе и Одесской области густой туман. Он может продержаться до утра вторника, 5 января, предупреждают в областном управлении Патрульной полиции. ПОДРОБНЕЕ