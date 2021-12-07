Погода в Одессе 8 декабря: пасмурно и дождливо

Погода в Одессе: 7 декабря прогнозируют дождь Во вторник, 7 декабря 2021 года в Одессе будет дождливая и при этом теплая погода. Температура воздуха — от 8 до 12 градусов тепла. ПОДРОБНЕЕ

Погода на следующей неделе: дождь, снег и ветер На следующей неделе, с 6 по 10 декабря синоптики прогнозируют богатый спектр осадков. В разные дни одесситов ждут дожди, туманы, мокрый снег и порывы ветра. ПОДРОБНЕЕ