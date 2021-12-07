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Погода в Одессе 8 декабря: пасмурно и дождливо

Погода в Одессе 8 декабря: пасмурно и дождливо

Завтра, в среду, 8 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду. Местами дожди будут сильными, предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 8 декабря

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По прогнозам, в Одессе в среду будет пасмурно. Возможен дождь.

Ветер северо-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем будет держаться на отметке 6-8 градусов выше нуля.

Погода в Одесской области 8 декабря

В Одесской области в среду облачно. Осадки, местами значительные, преимущественно в виде дождя.

Ветер северо-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха как ночью, так и днем составит 3-8 градусов тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км

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Редакция ПРОФИЛЬ

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