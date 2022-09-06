Погода в Одессе 7 сентября: уже не так жарко, но пожароопасно

Каков прогноз синоптиков на среду, 7 сентября 2022 года, узнавала «Одесская жизнь».
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра:
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью +13+15°С, днем +18+20°С.
Температура морской воды +20+21°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью +10+15°С, на севере +5+7°С, днем +18+23°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Кроме того, жителей Одесской области предупреждают о высокой пожарной опасности, местами чрезвычайной.