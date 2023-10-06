Погода в Одессе 7 октября: прогноз обещает хмурый день

В Гидрометцентре Черного и Азовского морей рассказали, какой будет погода в городе Одесса 7 октября 2023 года. Рассказываем подробности.
Прогноз погоды в Одессе 7 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 22-24°С.
Какой будет погода в Одесской области 7 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 5-10°С, днем 21-26°С.
На автодорогах области видимость хорошая.