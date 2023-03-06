Погода в Одессе 7 марта: весна вступает в свои права?

Завтра, во вторник, 7 марта 2023 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области хоть и облачную и местами даже дождливую, но достаточно теплую погоду – дневная температура воздуха может достигать 12 градусов со знаком «плюс».
Погода в Одессе 7 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 10-12°С тепла.
Погода в Одесской области 7 марта
По Одесской области 7 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки, днем в виде дождя.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°С до 4°С тепла, днем 10-15°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.