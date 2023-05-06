Погода в Одессе 7 мая: будет ли воскресенье таким же теплым, как суббота?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 7 мая 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится теплая и сухая погода. Воздух прогреется до 15-17°С, а местами – и до 20°С.
Погода в Одессе 7 мая
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 15-17°С.
Температура морской воды 14–15°С.
Погода в Одесской области 7 мая
В Одесской области на воскресенье прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем она поднимется до 15-20°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой