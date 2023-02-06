Погода в Одессе 7 февраля: гололедица сохранится?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, во вторник, 7 февраля, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. По области местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Погода в Одессе 7 февраля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5°С мороза, днем от 1°С до 1°С тепла.
Погода в Одесской области 7 февраля
В Одесской области во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, гололедица.
Ветер северный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 2-7°С мороза, днем от 3°С до 2°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая, местами гололедица.
Фото: dobovo.com