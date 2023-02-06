Погода в Одессе 7 февраля: гололедица сохранится?

Погода в Одессе: каким будет воскресенье 5 февраля По прогнозам синоптиков, завтра, в воскресенье, 5 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области будет облачно. Возможны небольшие осадки в виде снега. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 4 февраля: ждать ли морозов в субботу Завтра, в субботу, 4 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. Местами гололедица, возможен снег. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: какой будет пятница 3 февраля По информации синоптиков, завтра, в пятницу, 3 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода, но без существенных осадков. Местами на дорогах сохраняется гололедица. ПОДРОБНЕЕ