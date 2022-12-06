Погода в Одессе 7 декабря: дождливо, но не морозно

Завтра, в среду, 7 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Возможны осадки. А вот мороз на время отступит.
Таков прогроз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 7 декабря
В Одессе на завтра синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь, временами туман.
Ветер южный 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 7-9°С выше нуля.
Погода в Одесской области 7 декабря
В Одесской области 7 декабря будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью на севере небольшой снег, местами гололед, гололедица.
Местами туман. Ветер южный 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, на севере 0-5°С мороза, днем она поднимется до 5-10°С тепла.
На автодорогах области местами туман, видимость 200-500 метров, ночью местами гололедица.