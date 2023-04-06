Погода в Одессе 7 апреля: туман и дождь

Погода в Одессе 5 апреля будет дождливой и ветреной Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил на 5 апреля 2023 года по Одессе и области штормовое предупреждение: ожидаются порывы северо-западного ветра, 15-17 м/с. ПОДРОБНЕЕ

Одессу ждет ветреный вторник – на 4 апреля объявлено штормовое предупреждение В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на завтрашний вторник, 4 апреля, из-за порывов северо-восточного ветра.

Об этом сообщают в мэрии Одессы со ссылкой на данные Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ