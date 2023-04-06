Погода в Одессе 7 апреля: туман и дождь

По прогнозам синоптиков, завтра, в пятницу, 7 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается туман. Видимость на автодорогах составит 200-500 метров.
Погода в Одессе 7 апреля
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра в Одессе будет облачно. Небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем воздух прогреется до 9-11°С.
Погода в Одесской области 7 апреля
По Одесской области в пятницу ожидается облачная погода. Небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью составит 1-6°С тепла, днем столбики термометров поднимутся до отметки 7-12°С выше нуля.