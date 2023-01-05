Погода в Одессе 6 января: ждать ли рождественские морозы?

В четверг, 6 декабря 2023 года, в Одессе продолжит держаться теплая погода. Будет без существенных осадков, температура воздуха днем 6-8°С тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Прогноз погоды в Одессе 6 января
6 января 2023 года в г. Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура 4-6°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 6 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура ночью 1-6°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.