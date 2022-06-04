Погода в Одессе 5 июня: синоптики снова обещают дождь

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 5 июня 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается кратковременный дождь.
По прогнозам синоптиков, завтра в Одессе:
- переменная облачность. Днем кратковременный дождь;
- ветер северо-восточный, 7-12 м/с;
- температура ночью 16-18°С тепла, днем +26+28°С.
- Температура морской воды 21-22°С.
По Одесской области ожидается:
- переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами грозы;
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с;
- Температура ночью 14-19°С тепла, днем 23-28°С, на севере до 20°С выше нуля.
- На автодорогах области видимость хорошая.