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Погода в Одессе 5 июня: синоптики снова обещают дождь

Погода в Одессе 5 июня: синоптики снова обещают дождь

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 5 июня 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается кратковременный дождь.

По прогнозам синоптиков, завтра в Одессе:

  • переменная облачность. Днем кратковременный дождь;
  • ветер северо-восточный, 7-12 м/с;
  • температура ночью 16-18°С тепла, днем +26+28°С.
  • Температура морской воды 21-22°С.

По Одесской области ожидается:

  • переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами грозы;
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с;
  • Температура ночью 14-19°С тепла, днем 23-28°С, на севере до 20°С выше нуля.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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