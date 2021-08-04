Погода в Одессе 5 августа: осадков не прогнозируют

Погода в Одессе 3 августа: штормовое действует Завтра, во вторник, 3 августа, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ