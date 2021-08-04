Погода в Одессе 5 августа: осадков не прогнозируют

Завтра, в четверг, 5 августа, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью составит +20+22 °С, днем она поднимется до +28+30 °С.
По Одесской области переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью +17+22 °С, днем +27+32 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.