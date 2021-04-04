Погода в Одессе 5 апреля: синоптики обещают небольшое потепление

В Одессе в понедельник, 5 апреля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ветер северный 3-8 м/с, днем юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 2-4 °С тепла, днем 10-12 °С тепла, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В Одесской области 5 апреля также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный 3-8 м/с, днем юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем 10-15 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.