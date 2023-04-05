Погода в Одессе 5 апреля: дождливо и не жарко

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в четверг, 6 апреля 2023 года, в Одессе ожидается небольшой дождь, днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одессе 6 апреля
Облачно. Ночью, днем небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Погода в Одесской области 6 апреля
Облачно. Ночью, днем небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 6-11°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой