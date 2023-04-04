Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 5 апреля будет дождливой и ветреной

Погода в Одессе 5 апреля будет дождливой и ветреной

Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил на 5 апреля 2023 года по Одессе и области штормовое предупреждение: ожидаются порывы северо-западного ветра, 15-17 м/с.

Прогноз погоды в Одессе 5 апреля

Облачно. Умеренный дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем 10-12°С.

Погода в Одесской области

Облачно. Умеренный дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Будьте осторожны!

  1. Одесская мэрия просит жителей города быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин. 
  2. Важно не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей. 
  3. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Шторм может сорвать мины с якоря, прибить к берегу и вызвать самоподрыв. Поэтому находиться на побережье опасно для жизни и здоровья.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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