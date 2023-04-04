Погода в Одессе 5 апреля будет дождливой и ветреной

Одессу ждет ветреный вторник – на 4 апреля объявлено штормовое предупреждение В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на завтрашний вторник, 4 апреля, из-за порывов северо-восточного ветра.

Об этом сообщают в мэрии Одессы со ссылкой на данные Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 2 апреля: чем «порадует» воскресный день В Одессе и Одесской области объявлено предупреждение на завтрашний воскресный день: по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, по области: ночью и утром 2 апреля ожидается туман, видимость составит 200-500 метров; в Одессе ночью и утром 2 апреля возможен дождь, туман, видимость – 200-500 метров. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 1 апреля: ждать ли «шуток»? Завтра, в субботу, 1 апреля 2023 года, синоптики прогонозируют в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями. Возможны небольшие осадки.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: потеплеет ли в последний день марта? По информации синоптиков, завтра, в пятницу, 31 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. В то же время температура воздуха немного поднимется. ПОДРОБНЕЕ