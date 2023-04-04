Погода в Одессе 5 апреля будет дождливой и ветреной

Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил на 5 апреля 2023 года по Одессе и области штормовое предупреждение: ожидаются порывы северо-западного ветра, 15-17 м/с.
Прогноз погоды в Одессе 5 апреля
Облачно. Умеренный дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 10-12°С.
Погода в Одесской области
Облачно. Умеренный дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Будьте осторожны!
- Одесская мэрия просит жителей города быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.
- Важно не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
- Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Шторм может сорвать мины с якоря, прибить к берегу и вызвать самоподрыв. Поэтому находиться на побережье опасно для жизни и здоровья.