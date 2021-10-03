Погода в Одессе 4 октября: прогноз синоптиков

Завтра, в понедельник, 4 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 6-8 °С, днем 16-18 °С.
По Одесской области
- Переменная облачность. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 3-8 °С тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0-2 °С, днем 14-19 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
5-6 октября
- Переменная облачность. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 3-8 °С тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0-2 °С, днем 13-18 °С.
7-8 октября
- Без существенных осадков.
- Температура ночью 4-9 °С тепла, днем 11-16 °С.