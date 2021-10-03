Погода в Одессе 4 октября: прогноз синоптиков

Погода в Одессе 2 октября: прогноз на субботу Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура: ночью 6-8 °С выше нуля; днем она поднимется до 14-16 °С тепла. Погода в Одесской области В Одесской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура: ночью 3-8 °С со знаком «плюс». Местами на поверхности почвы заморозки 0-2 °С. Днем воздух ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе осенью и зимой? Лето недолго радовало нас своим теплом, а в сентябре погода менялась настолько часто, что порадоваться бабьему лету мы просто не успели. Как утверждают синоптики, осень в этом году будет короткой. ПОДРОБНЕЕ