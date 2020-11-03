Погода в Одессе 4 ноября: среда будет облачной

Завтра, в среду, 4 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
Ночью будет 5-7 градусов тепла, днем 13-15 градусов выше нуля.
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, а днем – 10-15 градусов.
На автодорогах области видимость хорошая.