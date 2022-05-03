Погода в Одессе: 4 мая будет дождь?

Завтра, в среду, 4 мая 2022 года, в Одессе возможен кратковременный дождь, по области – гроза.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается:
- Переменная облачность. Днем кратковременный дождь.
- Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
- Температура ночью 8-10°С, днем 17-19°С.
- Температура морской воды 13-14°С.
По Одесской области:
- Переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
- Температура ночью 5-10°С, днем 17-22°С.
Видимость на дорогах области хорошая.