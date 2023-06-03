Погода в Одессе 4 июня: будет ли дождь на Троицу

Завтра, в воскресенье, 4 июня, на праздник Троицы, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду, но без осадков. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 4 июня
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-13°С тепла, днем она поднимется до 22-24°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 июня
По Одесской области на Троицу ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-13°С выше нуля, днем 21-26°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.