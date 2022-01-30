Погода в Одессе 31 января: по городу объявлено штормовое предупреждение

В Одессе во вторник, 31 января, будет действовать штормовое предупреждение. Причина – гололедица и сильные порывы ветра (до 17 м/с)
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
В последний день января 2022 гола в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.
Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 2-4°С тепла.
Погода в Одесской области 31 января
31 января в Одессе будет:
- Облачно с прояснениями;
- Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков;
- Ночью и утром местами гололедица;
- Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с;
- Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 1-6°С тепла;
На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км, местами гололедица.
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