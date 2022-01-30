Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 31 января: по городу объявлено штормовое предупреждение

Погода в Одессе 31 января: по городу объявлено штормовое предупреждение

В Одессе во вторник, 31 января, будет действовать штормовое предупреждение. Причина – гололедица и сильные порывы ветра (до 17 м/с)

Рецепты

Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.

В последний день января 2022 гола в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.

Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 2-4°С тепла.

Погода в Одесской области 31 января

31 января в Одессе будет:

  • Облачно с прояснениями;
  • Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков;
  • Ночью и утром местами гололедица;
  • Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с;
  • Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 1-6°С тепла;

На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км, местами гололедица.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить