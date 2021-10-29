Погода в Одессе 30 октября: прогноз на субботу

Завтра, в субботу, 30 октября 2021 г., в Одессе ожидается облачная, с прояснениями погода. Без осадков. Температура днем 11-13°С тепла.
Од этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Прогноз погоды в Одессе 30 октября
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура 6-8°С тепла, днем 11-13°С.
Прогноз погоды 30 октября по Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 3-8°С тепла, днем 11-16°С.
- На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе 31 октября-1 ноября
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер восточный, 1 ноября юго-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 2-7°С тепла, днем 11-16°С.
Прогноз погоды в Одессе 2-3 ноября
- Местами небольшой дождь.
- Температура ночью 4-9°С тепла, днем 11-16°С.