Погода в Одессе 30 октября: прогноз на субботу

Погода в Одессе 29 октября: обещают тепло По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 29 октября 2021 года, в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков не предвидится. ПОДРОБНЕЕ