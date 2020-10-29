Погода в Одессе 30 октября: будет дождик или нет?

Завтра, в пятницу, 30 октября, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер сменит направление на северо-западный, 6-11 м/с.

Ночью будет от 9 до 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +16+18 °С.

В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами небольшой дождь. Ночью и утром туман.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла, днем 14-19 градусов выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.