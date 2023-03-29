Погода в Одессе 30 марта: похолодание усилится

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей ночь 30 марта будет морозной, а днем температура воздуха не превысит 8°С тепла.
Прогноз погоды в Одессе 30 марта
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 6-8°С тепла.
Погода в Одесской области 30 марта
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 5-10°С тепла.
На автодорогах области видимость добра.