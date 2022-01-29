Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 30 января: в воскресенье обещают снег

Погода в Одессе 30 января: в воскресенье обещают снег

В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на завтрашний день, воскресенье, 30 января 2022 года, из-за сложных погодных условий.

Рецепты

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Погода в Одессе 30 января

По прогнозам, в воскресенье в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем осадки в виде мокрого снега, слабое налипание мокрого снега. Ночью и утром гололедица.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем она поднимется до 1-3 градусов тепла.

Погода в Одесской области 30 января

В Одесской области 30 января прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшие осадки, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, слабое налипание мокрого снега. Местами гололедица.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла.

На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км, местами гололедица.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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