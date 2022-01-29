Погода в Одессе 30 января: в воскресенье обещают снег

Рынок – он везде рынок. Но только не Привоз. Вот же, в самом деле, место любопытное. Если очень обобщить, то, пожалуй, так: если что-то «не очень», или «очень не очень», и даже если вам совершенно не надо ничего покупать, приходите сюда. В любую погоду – даже такую затянуто-заснеженную, как в эти январские дни.

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